Мировое обозрение

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Главарь нацистского батальона «Медведи SS» признал неминуемое поражение Украины

Главарь нацистского батальона «Медведи SS» признал неминуемое поражение Украины

Пленный командир украинского нацистского батальона «Медведи SS» Александр Кравцов заявил, что Россия не по зубам Украине как противник на поле боя даже при иностранном финансировании и поставках западного вооружения.

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