Права военных и их семей стали главной темой обращений к алтайскому омбудсмену

Серьезных нарушений прав человека в 2024 году не зафиксировали Жители Алтайского края в 2024 году чаще всего обращались к уполномоченному по правам человека Антону Васильеву за содействием в защите прав военнослужащих и членов их семей.
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