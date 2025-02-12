Первая декада февраля в Москве впервые за всю историю прошла без снега

В Москве впервые за всю историю метеонаблюдений первая декада февраля прошла без снега. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
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