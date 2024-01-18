Адвокат Данилов: коллекторов ограничат в методах выбивать деньги из должников

Адвокат и преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов раскрыл информацию о вступлении в силу поправок в законодательство, регулирующего отношения между должниками и коллекторами.
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