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Тебас о Суперлиге: «Если вы ставите неправильный диагноз – убьете пациента. Это фэйк, что молодежь не смотрит футбол»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас выступил против изменения формата еврокубков. «Больше всего меня беспокоит не то, что говорят Флорентино Перес, Аньелли или новый генеральный директор, а то, что они ставят неправильный диагноз.

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