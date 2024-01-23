почему они граждане России? у меня простой вопрос: около полмильона граждан России приняли и подписали присягу верою и правдою служить США.
А у нас они до сих пор как бы - граждане
Комментарии
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лина любимцева
НЕЛЬЗЯ допускать двойное-тройное гражданство у граждан России.
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16 час.
лл
лина любимцева
Точно. Хотелось бы знать "героев" пофамильно...
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16 час.
Игорь Василевский
А кто то, не будем показывать пальцем, громко пообещал всех, кто в списке с двойным гражданством, предать его гласности..
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8 час.
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