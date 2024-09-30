ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 979 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Сами бы китайцы бились до победного конца... Такие хитрые?Китай вновь призв...
  • Алексей Мельник
    Зачем? Чтобы новая волна мошенничества захлестнула страну?Лично как бы нет:...
  • Георгий Михалев
    Давно пора замочить иранских террористов.Оперативное вмеша...

Байден одобрил выделение $567 млн на военную помощь Тайваню

Байден одобрил выделение $567 млн на военную помощь Тайваню

Президент США Джо Байден одобрил выделение $567 млн на военную поддержку Тайваня. Об этом в понедельник, 30 сентября, пишет газета The Economic Times со ссылкой на официальное заявление американского лидера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх