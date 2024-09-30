Байден одобрил выделение $567 млн на военную помощь Тайваню

Президент США Джо Байден одобрил выделение $567 млн на военную поддержку Тайваня. Об этом в понедельник, 30 сентября, пишет газета The Economic Times со ссылкой на официальное заявление американского лидера.
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