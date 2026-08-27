Трамп рассказал о санкциях США против китайских банков и их объявлении

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с представителями СМИ в Белом доме сообщил, что администрация США способна вводить санкции против китайских банков, которые сотрудничают с Ираном, при этом не обязательно публично объявлять о таких мерах.
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