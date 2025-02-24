Традиции дня Харалампия 23 февраля 2025 года – что можно и чего нельзя делать Евгения КомароваЦерковь 23 февраля 2025 года, помимо прочих, чтит память епископа Магнезийского Харалампия, а народные традиции устанавливают, что можно и нельзя делать в этот день.