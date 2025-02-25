«Зима в Москве»: в «Домики добра» приносят теплые вещи, сладости и зоотовары

В «Домиках добра» проекта «Москва помогает» продолжают принимать гуманитарную помощь для участников специальной военной операции (СВО), сладости и игрушки детей на новых и приграничных территориях, а также товары для животных.
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