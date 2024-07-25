Просьба без уважения. Зачем Кулеба улетел в Китай?

Китай временный союзник России. В любой момент он предаст Россию. Достаточно посмотреть географические карты Китая, где почти весь Дальний Восток это оккупированная Россией территория Китая.

Аудрюс

Ни сегодня, так завтра США выйдут из Украины и Китай с большим удовольствием попытается занять освободившееся местечко... И часть украинских предприятий, портов, да и земель, Китай с большим желанием приберет к своим рукам... И Россия вряд-ли сможет этому помешать, хотя что США, что Китай на Украине, для России их нахождение неприемлемо...