СГлава МИД Украины Дмитрий Кулеба начал двухдневный визит в Китай. Как сообщается на официальном сайте министерства, украинский министр посетит Пекин с 23 по 25 июля по приглашению своего китайского коллеги Ван И.
Просьба без уважения. Зачем Кулеба улетел в Китай?
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Китай временный союзник России. В любой момент он предаст Россию. Достаточно посмотреть географические карты Китая, где почти весь Дальний Восток это оккупированная Россией территория Китая.
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3 час.
Аудрюс
Ни сегодня, так завтра США выйдут из Украины и Китай с большим удовольствием попытается занять освободившееся местечко... И часть украинских предприятий, портов, да и земель, Китай с большим желанием приберет к своим рукам... И Россия вряд-ли сможет этому помешать, хотя что США, что Китай на Украине, для России их нахождение неприемлемо...
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3 час.
Эдуард Александров
Полная чушь. Топить Китаю за Украину - ради чего? Китай получил козырь и хочет им торговаться с США. Но придёт Трамп и наведёт "порядок", как слон в посудной лавке, смешав все карты. Все китайские "козыри" полетят в топку.
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3 час.
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