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Мост через Амазар отремонтировали в Могоче

Мост через Амазар отремонтировали в Могоче

В Могоче завершили ремонт моста через реку Амазар в Забайкальском крае по улице Стадионная.Администрация Могочинского района сообщила, что подрядчиком выступал ИП Агеян.

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