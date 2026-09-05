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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жамнов о 0:1 от «Торпедо»: «К большинству игроков претензий не было. Но из моментов, которые создаем, мы должны выдавливать 1-2 шайбы. Нам не хватает «мусорных» голов»

Главный тренер « Спартака »  Алексей Жамнов  высказался об игре команды в матче против « Торпедо » (0:1).

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