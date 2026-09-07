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Джеймс Харден посетил матч «Арсенал» – «Челси». Тимбер подписал для звезды НБА футболку «канониров»

Разыгрывающий «Кливленда» Джеймс Харден посетил матч 3-го тура АПЛ между «Арсеналом» и « Челси » (2:1) на стадионе « Эмирейтс ».

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