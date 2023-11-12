Кристиан Хорнер: Некоторые победы Хэмилтона были неприличными

Кристиан Хорнер: Некоторые победы Хэмилтона были неприличнымиGetty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер считает, что Льюис Хэмилтон не должен жаловаться на доминирование конкурентов.
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