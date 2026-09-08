Губернатор Анохин: "Дорогобужкотломаш" запустил новый цех

Василий Анохин сообщил о запуске нового цеха по крупноузловой сборке котлов на "Дорогобужкотломаш" в Смоленской области.
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