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Царьград

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Губернатор Анохин: "Дорогобужкотломаш" запустил новый цех

Губернатор Анохин: "Дорогобужкотломаш" запустил новый цех

Василий Анохин сообщил о запуске нового цеха по крупноузловой сборке котлов на "Дорогобужкотломаш" в Смоленской области.

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