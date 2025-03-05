Почему план Макрона по Украине не просто предложение? Что означает консервация режима, пришедшего к власти после государственного переворота в Украине? Какая программа запада спровоцировала кровавый конфликт в Украине? План Макрона по Украине – это не просто предложение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии