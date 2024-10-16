Небензя: США обеспечивают Израиль прикрытием его преступлений

На заседании Совета Безопасности постоянный представитель России при ООН Василий Небензя высказал мнение, что США предоставляют Израилю защиту от международного сообщества в совершении преступлений против палестинцев.
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