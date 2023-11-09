Для «Авроры» сделают первое платежное приложение. Оно станет доступно в декабре

Для российской операционной системы «Аврора» будет создано первое платежное приложение — его назовут «СБПэй»Как сообщают «Ведомости», сервис разрабатывают Национальная система платежных карт (НСПК) и Открытая мобильная платформа (ОМП).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии