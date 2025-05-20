Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области предупреждают - фиктивная постановка на учет иностранных граждан наказуема

При проведении проверочных мероприятий сотрудниками миграционной службы и участковыми уполномоченными полиции было установлено, что нигде не работающая 54-летняя женщина из Узловой фиктивно поставила на учет по месту своего проживания 51 иностранного гражданина.
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