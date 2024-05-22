В МИД РФ оценили последствия отказа Европы от российского газа

Если Евросоюз в одних из своих санкций запретит импорт российского сжиженного природного газа, то Россия всё равно не останется без покупателей в других частях мира: спрос на этот энергоресурс только увеличивается.
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