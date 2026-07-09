Экс-переводчик Горбачева Петров дал совет по изучению иностранных языков

Синхронный переводчик и полиглот Дмитрий Петров в эфире Радио РБК объяснил, что для эффективного изучения иностранных языков важно не просто учить слова, а погружаться в атмосферу и культуру страны и обязательно использовать лексику в живом контексте.
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