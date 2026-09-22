Житель Ялты проведет 22 года в колонии строгого режима за госизмену

Мужчина 1989 года рождения в конце 2022 года вышел на связь с представителями СБУ и предложил им свою «помощь», в том числе в совершении диверсий и терактов, сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
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