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ВЕСТИ КРЫМ

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Житель Ялты проведет 22 года в колонии строгого режима за госизмену

Житель Ялты проведет 22 года в колонии строгого режима за госизмену

Мужчина 1989 года рождения в конце 2022 года вышел на связь с представителями СБУ и предложил им свою «помощь», в том числе в совершении диверсий и терактов, сообщили в  УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

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