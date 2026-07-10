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Мода и Шоу-бизнес

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«Не будет вам песен и альбомов!»: Шипилова заявила, что Рианна беременна двойней

«Не будет вам песен и альбомов!»: Шипилова заявила, что Рианна беременна двойней

Недавно в Сети стали активно обсуждать слухи о том, что 38-летняя певица Рианна (Робин Рианна Фенти) и ее возлюбленный, рэпер A$AP Rocky (Раким Ателастон Майерс), готовятся к очередному пополнению в семье.

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