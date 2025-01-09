БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"Слушайте меня!"

"Слушайте меня!"

Дмитрий Петровский Что-то случилось с Зеленским. Что-то нехорошее. Не то чтобы мы раньше были уверены в его здоровье, но сейчас, когда человек, потерявший президентскую легитимность, но продолжающий управлять какой-никакой страной, размахивает руками, как мельница, странно таращит глаза и ругается матом, — тут впору забеспокоиться уже всерьёз.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Вершинин
Забористый, похоже, наркошибздику подвезли кокс.
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3 час.

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