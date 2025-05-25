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Царьград

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Новые правила перепланировки ускорят процесс согласования до 20 дней

Новые правила перепланировки ускорят процесс согласования до 20 дней

Адвокат Анастасия Яковлева рассказала о новых правилах перепланировки в многоквартирных домах: сроки согласования сократятся до 20 дней, возможен дистанционный процесс узаконивания.

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