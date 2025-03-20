С октября количество сделок с криптовалютными венчурными фондами сократилось на 60%. Виновата избирательность инвесторов

Согласно последним данным, число венчурных сделок в криптоиндустрии заметно сократилось: в феврале было зафиксировано всего 116 частных сделок, что является одним из самых низких показателей за последние годы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии