Рой Дайсона может сделать Землю непригодной для жизни

В 1960 году американский физик Фримен Дайсон высказал идею о том, как, по его мнению, можно найти инопланетные цивилизации — по искусственной мегаструктуре, позволяющей использовать энергию родительской звезды.
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