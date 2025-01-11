Расчет ЗРК "Стрела-10М" за месяц сбил более 30 дронов ВСУ в Запорожской области

Скриншот видео Подразделения противовоздушной обороны Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" с помощью расчета зенитно-ракетных комплексов "Стрела-10М" за месяц сбили более 30 беспилотников ВСУ в Запорожской области.
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