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Расчет ЗРК "Стрела-10М" за месяц сбил более 30 дронов ВСУ в Запорожской области

Расчет ЗРК "Стрела-10М" за месяц сбил более 30 дронов ВСУ в Запорожской области

Скриншот видео Подразделения противовоздушной обороны Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" с помощью расчета зенитно-ракетных комплексов "Стрела-10М" за месяц сбили более 30 беспилотников ВСУ в Запорожской области.

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