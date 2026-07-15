Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обязан разглядеть убийство главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева, совершенное Украиной.
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