Приключения бардов Никитиных, сбежавших в США. Забыли спросить разрешение у автора песен и теперь пришлось переобуваться на ходу

Помните эту семью? Если честно, я долгие годы крайне трепетно относился к их творчеству. Но. Как это часто бывает, "звёздному семейству" что-то там попало под хвост и они, по-быстрому собрав манатки, сбежали к давно ошивающемуся за границей своему сыночку в США.
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