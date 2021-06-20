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Яков Кедми: В случае конфликта между Россией и США НАТО не сможет играть никакой военной роли

Насколько успешно президенту США Джо Байдену в ходе его поездки в Европу удалось решить задачу объединения усилий США и стран «Большой семерки» в противостоянии России и Китаю? Смогут ли страны «Большой семерки» ограничить влияние Китая на мировую торговлю? Предпримут ли США и их союзники попытку повторить опыт 90-х годов по «интеграции России и Китая в сообщество либеральных демократий»? Как трактовать совместное обращение стран НАТО к России «вывести свои войска из Грузии, Украины и Молдовы, которые она разместила во всех трёх странах без их согласия»? Для чего президент Украины Владимир Зеленский пугает западных журналистов рассказами о том, что на предстоящих белорусско-российских учениях «Запад-2021», которые пройдут в сентябре, будут отрабатываться варианты захвата Киева, Одессы, Харькова? На эти и другие вопросы отвечает военно-политический эксперт, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

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