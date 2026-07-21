ВЭФ-2026 объявлен рекордным ещё до начала

По итогам совета Дальневосточного федерального округа под руководством вице-премьера Юрия Трутнева стало известно, что предстоящий Восточный экономический форум (ВЭФ) станет рекордным по объему подписываемых документов – уже сейчас запланировано 385 соглашений на 6,5 трлн рублей.