Театр абсурда
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Театр абсурда

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Идейно больной?

Идейно больной?

Последний захистник "Азовстали" отловлен в коммуникациях под заводом. Питался крысами, пил техническую воду (ее там тонны в магистралях).

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Ну тоже по своему &quot;Херой&quot;,там на Украине ему б воздали почести. Столько сил и воли скрываться от русни!!! Истый захистник. Ухилянт от ответственности.
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14 час.
Екатерина
Конченый дебил! В психушке ему место. И зачем выловили пусть и дадьше крыс жрал! Он не человек а биомуслр уничтожить его !
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13 час.
Владимир Грачев
Отправить обратно! Таким не место среди нормальных людей.
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6 час.

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