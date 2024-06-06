Идейно больной?

Ну тоже по своему "Херой",там на Украине ему б воздали почести. Столько сил и воли скрываться от русни!!! Истый захистник. Ухилянт от ответственности.

Екатерина

Конченый дебил! В психушке ему место. И зачем выловили пусть и дадьше крыс жрал! Он не человек а биомуслр уничтожить его !