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Царьград

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Destatis: в июле 2026 года число банкротств в Германии выросло на 8%

Destatis: в июле 2026 года число банкротств в Германии выросло на 8%

В июле 2026 года в Германии зарегистрировали 2373 банкротства предприятий, что на 8% больше, чем годом ранее.

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