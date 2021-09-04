ЭНЕРГИЯ ДНЯ 4 сентября 2021 года

Энергетический прогноз дня четвёртого сентября две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1111 =Без чистоты устремлённый не сможет сохранить ни одного Духовного дара, который он получает =В Жизни есть конец всему: Любви, друзьям, страданьям.