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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 4 сентября 2021 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 4 сентября 2021 года

Энергетический прогноз дня четвёртого сентября две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1111 =Без чистоты устремлённый не сможет сохранить ни одного Духовного дара, который он получает =В Жизни есть конец всему: Любви, друзьям, страданьям.

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Ольга
Благодарю! 🙏
Сергей
БЛАГОДАРЮ!
Irina Karamysheva (Карамышева)
БЛАГОДАРЮ! ПОНРАВИЛОСЬ ВЫРАЖЕНИЕ: "Все болезни, неудачи, стихийные бедствия, катаклизмы, войны - есть причина нашего негативного мышления!".

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