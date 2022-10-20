Спорт Уик-Энд

12 подписчиков

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    Журналисты - не стану называть их стервятниками - скажу помягче. Это персонажи, главным стремлением которых в любом и...«Холодный пот пот...
  • Ruslan Zakirov
    Алчный профессионал. Смешно, когда они рассуждают о какой-то преданности к клубам, целуют ромбики и стрелочки, клянут...«Конечно, будет н...
  • Владимир Моргунов
    Сами гимнастки оценили свою половую неприкосновенность ниже "любимого спорта" Он их трахал, а они продолжали занимать...Американские гимн...

«Зенит» породил конспирологическую версию. Команда Сергея Семака вполне может не попасть в плей-офф «Пути РПЛ»

«Зенит» породил конспирологическую версию. Команда Сергея Семака вполне может не попасть в плей-офф «Пути РПЛ»

ФУТБОЛ. ФОНБЕТ - Кубок России. За два тура до промежуточного финиша Просто поразительно: «Зенит» с большим отрывом лидирующий в чемпионате, выигрывающий в этом турнире больше трети матчей с крупным счетом, в Кубке России идет на 3-м месте в группе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх