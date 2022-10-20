«Зенит» породил конспирологическую версию. Команда Сергея Семака вполне может не попасть в плей-офф «Пути РПЛ»

ФУТБОЛ. ФОНБЕТ - Кубок России. За два тура до промежуточного финиша Просто поразительно: «Зенит» с большим отрывом лидирующий в чемпионате, выигрывающий в этом турнире больше трети матчей с крупным счетом, в Кубке России идет на 3-м месте в группе.