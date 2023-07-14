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Господству НАТО приходит конец! "Если будет надо - уничтожим все спутники НАТО!" - На вооружение поступают уникальные комплексы

Господству НАТО приходит конец! "Если будет надо - уничтожим все спутники НАТО!" - На вооружение поступают уникальные комплексы

Сегодня 385 прочитали В случае начала военных действий в приоритете окажется тот, кто сумеет “обезглавить” противника.

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Комментарии
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Oleg R
свежо предание, ....... кто то говорил, что мы до франции за 3 дня дойдем......
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17 час.
Уя
Уфимцев я
Простите за глупый вопрос - а сразу и сейчас все эти спутники  вражеские &quot;грохнуть&quot; нельзя? Опять какие то обязательства?... или договорняки? Сколько из-за этих амеровских спутников наших ребят на войне гибнет... Или это - ничего? только чтобы белыми и пушистыми перед врагами быть?...
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16 час.
Traveller
Вы что, совсем наивны? 🥲 Свой своему глаз не выклюет. Вон сколько ребят положили, а стоило двум людям только заикнуться о предательстве в самы-самых кругах, как сразу вся прикормленная рать накинулась.
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15 час.

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