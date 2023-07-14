Господству НАТО приходит конец! "Если будет надо - уничтожим все спутники НАТО!" - На вооружение поступают уникальные комплексы
Сегодня
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В случае начала военных действий в приоритете окажется тот, кто сумеет “обезглавить” противника.
Комментарии
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свежо предание, ....... кто то говорил, что мы до франции за 3 дня дойдем......
Простите за глупый вопрос - а сразу и сейчас все эти спутники вражеские "грохнуть" нельзя? Опять какие то обязательства?... или договорняки? Сколько из-за этих амеровских спутников наших ребят на войне гибнет... Или это - ничего? только чтобы белыми и пушистыми перед врагами быть?...
Вы что, совсем наивны? 🥲 Свой своему глаз не выклюет. Вон сколько ребят положили, а стоило двум людям только заикнуться о предательстве в самы-самых кругах, как сразу вся прикормленная рать накинулась.
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