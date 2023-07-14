Господству НАТО приходит конец! "Если будет надо - уничтожим все спутники НАТО!" - На вооружение поступают уникальные комплексы

свежо предание, ....... кто то говорил, что мы до франции за 3 дня дойдем......

Уя

Уфимцев я

Простите за глупый вопрос - а сразу и сейчас все эти спутники вражеские "грохнуть" нельзя? Опять какие то обязательства?... или договорняки? Сколько из-за этих амеровских спутников наших ребят на войне гибнет... Или это - ничего? только чтобы белыми и пушистыми перед врагами быть?...