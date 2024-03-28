Лавров – о предложении Интерпола: никогда такой ретивости не проявлял

Global Look Press/IMAGO/Dirk Sattler Интерпол уже через несколько часов после заявлений США и Европы о якобы непричастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холле" предложил свою помощь в расследовании, хотя до этого подобных инициатив не поступало, рассказал в интервью "Известиям" министр иностранных дел России Сергей Лавров.