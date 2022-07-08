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ЗРК Тор-М2 стал одним из символов спецоперации

ЗРК Тор-М2 стал одним из символов спецоперации

Зенитно-ракетный комплекс Тор-М2 стал настоящим символом военной специальной операции на Украине. Этот ЗРК сбил не один беспилотник, успешно прикрывал остров Змеиный, продолжает защищать приграничные районы от РСЗО, БПЛА и Точек-У украинских войск.

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