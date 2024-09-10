GBG Moldova и GE Healthcare открывают новую эру в области медицинской визуализации 

На ежегодной конференции Общества радиологии и медицинской визуализации, GE Healthcare и ее официальный дистрибьютор в Молдове, Global Biomarketing Group Moldova (GBG Moldova), представили инновационные достижения в области медицинской визуализации с использованием искусственного интеллекта.
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