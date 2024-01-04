Гладков: зимние каникулы в школах Белгородской области продлили по 19 января

РИАМО - 4 янв. В Белгородской области в четверг состоялось заседание оперативного штаба, в ходе которого было принято решение продлить новогодние каникулы в учреждениях образования по 19 января, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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