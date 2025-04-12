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Новейшая видеокарта Nvidia за 430 долларов с 16 ГБ памяти GDDR7, совместимая со старыми блоками питания. Качественные изображения GeForce RTX 5060 Ti

Новейшая видеокарта Nvidia за 430 долларов с 16 ГБ памяти GDDR7, совместимая со старыми блоками питания. Качественные изображения GeForce RTX 5060 Ti

Близится официальная премьера GeForce RTX 5060 Ti. Согласно предварительным данным, официальный анонс состоится 15 апреля, но ресурс Videocardz уже опубликовал качественные изображения одной из моделей в исполнении Zotac, а также опубликовал изображение с характеристиками этого ускорителя.

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