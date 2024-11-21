Итальянский политолог назвал пуск «Орешника» последним предупреждением Западу

Новая система «Орешник» и ее испытание является знаком к Западу не провоцировать Россию. Об этом 21 ноября в беседе с «Известиями» заявил доцент кафедры политической философии и геополитики, консультант по стратегическому анализу, геополитике и международным отношениям, издатель и журналист Лоренцо Пачини.