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Итальянский политолог назвал пуск «Орешника» последним предупреждением Западу

Итальянский политолог назвал пуск «Орешника» последним предупреждением Западу

Новая система «Орешник» и ее испытание является знаком к Западу не провоцировать Россию. Об этом 21 ноября в беседе с «Известиями» заявил доцент кафедры политической философии и геополитики, консультант по стратегическому анализу, геополитике и международным отношениям, издатель и журналист Лоренцо Пачини.

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