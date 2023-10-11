Пашинян выступил против размещения российских миротворцев на территории Армении

Всех армян, приехавших в Россию менее 20 лет назад депортировать за их счёт на свою родину, особенно тех, которые расплодились на юге России!

александр фоксенко

Армянские нацисты НИЧЕМ не отличаются от Украинских. Но почему то на территории РФ проживают спокойно и кучно. Краснодар, Ростов и т.д. Не хорошо как-то получается. Общался лично. Такую пургу гонят! Нац бред безальтернативный! ГРАЖДАНЕ РФ ИЗ НИХ КАК ИЗ ТАДЖИКОВ. Больше двух не собирать... хватит может уже любить такое гуано?