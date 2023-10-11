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Пашинян выступил против размещения российских миротворцев на территории Армении

Пашинян выступил против размещения российских миротворцев на территории Армении

Российские миротворцы, находящиеся на территории Нагорного Карабаха, должны быть выведены в Россию, а не в Армению.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Всех армян, приехавших в Россию менее 20 лет назад депортировать за их счёт на свою родину, особенно тех, которые расплодились на юге России!
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18 час.
александр фоксенко
Армянские нацисты НИЧЕМ не отличаются от Украинских. Но почему то на территории РФ проживают спокойно и кучно. Краснодар, Ростов и т.д. Не хорошо как-то получается. Общался лично. Такую пургу гонят! Нац бред безальтернативный! ГРАЖДАНЕ РФ ИЗ НИХ КАК ИЗ ТАДЖИКОВ. Больше двух не собирать... хватит может уже любить такое гуано?
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11 час.

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