Информация о том, что правитель уйдет через 666 дней, звучит как мистификация или спекуляция. Число 666 часто ассоциируется с апокалиптическими и эзотерическими предсказаниями, но такие заявления обычно не имеют под собой реальных оснований.
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