DeLorean DMC-12 перевели на электричество

Знаменитый автомобиль DeLorean DMC-12 оснастили электрическим двигателем. DeLorean DMC-12 поразил автомобильный мир в тот день, когда был представлен в начале 1980-х годов, своим футуристичным внешним видом.
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