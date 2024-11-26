Лепка в группах раннего и дошкольного возраста - любимый вид деятельности воспитанников.Для лепки используются самые различные материалы - от песка во дворе и обыкновенного теста до пластилина и полимерной глины.
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