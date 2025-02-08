Медсестра спасла раненого бойца ВС РФ, закрыв его собой во время обстрела

Медсестра ефрейтор Людмила Болилая в ходе обстрела со стороны ВСУ позиций российских войск кассетными боеприпасами спасла тяжелораненого бойца, накрыв его собой и приняв на себя поражающие элементы и осколки.
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