Третий туристический код центра города Крыма преобразится до неузнаваемости

Крымский полуостров известен своей живописной природой и богатой историей. В текущем году туристский центр Феодосии будет благоустроен на средства национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
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